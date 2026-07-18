В Ставропольском крае 80 человек отравились на базе отдыха

Число отравившихся на базе отдыха в Ставропольском крае выросло до 80 человек, сообщили в правоохранительных органах региона. Ранее сообщалось о 40 пострадавших.

«По предварительным данным, в настоящее время в медицинские учреждения Ставропольского края и соседних республик обратилось 80 человек, отдыхавших на базе в Новоселицком округе, в том числе 21 несовершеннолетний. 6 обратившимся потребовалась госпитализация. Несовершеннолетних среди госпитализированных нет», — говорится в сообщении.

Пострадавшие обратились за медицинской помощью с жалобами на высокую температуру. Причины массового отравления устанавливаются.

Ранее в кафе Mola Mola в Нижнем Новгороде произошло массовое отравление: минимум семь человек заболели, трое госпитализированы, включая трёхлетнего ребёнка, с предварительным диагнозом сальмонеллёз. Гости предположили, что недомогание вызвано употреблением блюд из «Завтрака капитана». Заведение временно закрыто, причём нарекания по поводу санитарного состояния поступали на него и раньше.