Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июля, 09:28

«Завтрак капитана» с сальмонеллёзом: Модное нижегородское кафе закрыли после массового отравления

Семь человек отравились в кафе Mola Mola в Нижнем Новгороде, трое в больнице

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Массовое отравление произошло в кафе Mola Mola в Нижнем Новгороде — минимум семь человек заболели, троих госпитализировали. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Среди пострадавших, доставленных в больницу, оказался трёхлетний ребёнок. Посетители заведения на Алексеевской улице жаловались на рвоту, диарею, высокую температуру и обезвоживание. Один из заболевших, по словам близких, даже терял сознание.

Большинство отравившихся связывают симптомы с «Завтраком капитана» — блюдом из яиц, бекона и куриных колбасок. Предварительный диагноз — сальмонеллёз.

Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое расследование, работа заведения приостановлена. Руководство кафе объяснило закрытие ремонтными работами и предложило гостям ходить в другую точку сети. Ранее на заведение уже жаловались: в прошлом году посетитель сообщил о яйцах, лежавших на грязном полу кухни без холодильника, после чего кафе объявили предостережение.

До больницы один кусок: Какой арбуз точно отравит и как вычислить полосатого предателя ещё на полке
До больницы один кусок: Какой арбуз точно отравит и как вычислить полосатого предателя ещё на полке

30 июня стало известно, что в якутском городе Мирный 14 человек были доставлены в больницу с отравлением после после празднования выпускного в одном из кафе. Девять из пострадавших несовершеннолетние. СК возбудил уголовное дело по факту происшествия.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Только на LIFE
  • Происшествия
  • Нижегородская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar