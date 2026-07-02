«Завтрак капитана» с сальмонеллёзом: Модное нижегородское кафе закрыли после массового отравления
Семь человек отравились в кафе Mola Mola в Нижнем Новгороде, трое в больнице
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Массовое отравление произошло в кафе Mola Mola в Нижнем Новгороде — минимум семь человек заболели, троих госпитализировали. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
Среди пострадавших, доставленных в больницу, оказался трёхлетний ребёнок. Посетители заведения на Алексеевской улице жаловались на рвоту, диарею, высокую температуру и обезвоживание. Один из заболевших, по словам близких, даже терял сознание.
Большинство отравившихся связывают симптомы с «Завтраком капитана» — блюдом из яиц, бекона и куриных колбасок. Предварительный диагноз — сальмонеллёз.
Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое расследование, работа заведения приостановлена. Руководство кафе объяснило закрытие ремонтными работами и предложило гостям ходить в другую точку сети. Ранее на заведение уже жаловались: в прошлом году посетитель сообщил о яйцах, лежавших на грязном полу кухни без холодильника, после чего кафе объявили предостережение.
30 июня стало известно, что в якутском городе Мирный 14 человек были доставлены в больницу с отравлением после после празднования выпускного в одном из кафе. Девять из пострадавших несовершеннолетние. СК возбудил уголовное дело по факту происшествия.
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