В Мирном госпитализированы 14 человек с отравлением после выпускного

В городе Мирный в инфекционное отделение центральной районной больницы госпитализированы 14 человек с признаками пищевого отравления. Среди них — девять школьников и пятеро взрослых. Об этом сообщает «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по республике.

По предварительным данным, 29 июня для учащихся 9-х классов в одном из городских кафе было организовано мероприятие по случаю окончания средней школы. Пострадавшие поступили в медучреждение вечером того же дня. На месте работают специалисты Роспотребнадзора, проводится санитарно-эпидемиологическое расследование.

Ранее в Тверской области прокуратура начала проверку после того, как более десяти детей из палаточного лагеря «Вымпел-шторм» попали в больницу с признаками вирусной инфекции, и в надзорном ведомстве сообщили, что Западнодвинская межрайонная прокуратура проводит расследование по данному факту. По предварительным данным, несовершеннолетние были доставлены в инфекционное отделение медицинского учреждения.