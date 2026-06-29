Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 июня, 10:04

Более 10 детей из лагеря под Тверью попали в больницу с вирусной инфекцией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ohayo style

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ohayo style

В Тверской области прокуратура начала расследование после того, как более десяти детей из палаточного лагеря «Вымпел-шторм» были госпитализированы с признаками вирусной инфекции. Надзорный орган региона сообщил, что Западнодвинская межрайонная прокуратура проводит проверку по данному факту.

«По предварительной информации, за медицинской помощью с признаками вирусной инфекции обратились более 10 несовершеннолетних, которые доставлены в инфекционное отделение медучреждения», — говорится в сообщении прокуратуры.

Дети без столовой и условий: В Забайкалье закрыли детский лагерь с кучей нарушений
Дети без столовой и условий: В Забайкалье закрыли детский лагерь с кучей нарушений

Ранее сообщалось о ночном проникновении в детский лагерь «Таёжный» в Барун-Хемчикском районе Тывы. Родители отдыхающих в Ак-Довураке заявили, что в ночь с 21 на 22 июня на территорию зашли пятеро неизвестных мужчин. Незваные посетители общались с детьми, задавали вопросы и осматривали их личные вещи, включая карманы.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Тверская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar