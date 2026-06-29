Более 10 детей из лагеря под Тверью попали в больницу с вирусной инфекцией

В Тверской области прокуратура начала расследование после того, как более десяти детей из палаточного лагеря «Вымпел-шторм» были госпитализированы с признаками вирусной инфекции. Надзорный орган региона сообщил, что Западнодвинская межрайонная прокуратура проводит проверку по данному факту.

«По предварительной информации, за медицинской помощью с признаками вирусной инфекции обратились более 10 несовершеннолетних, которые доставлены в инфекционное отделение медучреждения», — говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее сообщалось о ночном проникновении в детский лагерь «Таёжный» в Барун-Хемчикском районе Тывы. Родители отдыхающих в Ак-Довураке заявили, что в ночь с 21 на 22 июня на территорию зашли пятеро неизвестных мужчин. Незваные посетители общались с детьми, задавали вопросы и осматривали их личные вещи, включая карманы.