Дети без столовой и условий: В Забайкалье закрыли детский лагерь с кучей нарушений

В селе Угдан Забайкальского края прокуратура остановила работу несанкционированного детского лагеря после обращений родителей и проверки, сообщили в надзорном ведомстве. Об этом сообщили в ведомстве.

В Забайкалье закрыли нелегальный детский лагерь после жалоб родителей. Фото © VK / Прокуратура Забайкальского края

Поводом для разбирательства стали публикации и жалобы в соцсетях о нарушениях при организации отдыха детей в лагере «Кеды» в Чите. Родители утверждали, что несовершеннолетних разместили в обычном сельском доме без оборудованной столовой. Питание, по словам заявителей, приходилось организовывать в ближайшем кафе, что вызвало дополнительные вопросы к условиям пребывания.

В Забайкалье закрыли нелегальный детский лагерь после жалоб родителей. Фото © VK / Прокуратура Забайкальского края

Проверка надзорного органа установила, что площадка для размещения находилась на территории бывшего кафе «Аленка». Выяснилось, что организаторы не обеспечили безопасную среду для 11 детей, находившихся там во время инспекции. Условия ухода и присмотра также не соответствовали требованиям.

В Забайкалье закрыли нелегальный детский лагерь после жалоб родителей. Фото © VK / Прокуратура Забайкальского края

Отдельно отмечено, что персонал не имел необходимой квалификации, а санитарно-эпидемиологические нормы и соответствующие сертификаты отсутствовали. По итогам проверки организатору грозит административное наказание. Кроме того, в суд направлен иск о запрете ему и связанным предпринимателям оказывать услуги по организации детского отдыха без необходимых разрешений.

«После принятия мер прокурорского реагирования деятельность несанкционированного детского лагеря прекращена», — заключили в прокуратуре.

Ранее сообщалось о ночном проникновении в детский лагерь «Таёжный» в Барун-Хемчикском районе Тывы. Родители отдыхающих в Ак-Довураке заявили, что в ночь с 21 на 22 июня на территорию зашли пятеро неизвестных мужчин. Незваные посетители общались с детьми, задавали вопросы и осматривали их личные вещи, включая карманы.