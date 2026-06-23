Мужчина, напавший на детей в лагере «Орлёнок», признал вину лишь частично

Житель Кызыла, устроивший нападение на детский лагерь «Орлёнок» в Тыве, заключён под стражу на два месяца. Информацию об этом распространило следственное управление СК России по Республике Тыва.

Суд избрал меру пресечения в виде ареста, поддержав ходатайство следствия. Сам фигурант, от рук которого пострадали 14 воспитанников, признал свою вину лишь отчасти. В настоящий момент оперативники продолжают сбор и закрепление доказательств по этому уголовному делу.

«При предъявлении обвинения фигурант вину в инкриминируемом ему преступлении признал частично. Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — говорится в сообщении.