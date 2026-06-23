Мужчина, напавший на детей в лагере «Орлёнок», признал вину лишь частично
Напавший на лагерь «Орлёнок» в Тыве арестован на два месяца
Обложка © СУ СК России по Республике Тыва
Житель Кызыла, устроивший нападение на детский лагерь «Орлёнок» в Тыве, заключён под стражу на два месяца. Информацию об этом распространило следственное управление СК России по Республике Тыва.
Суд избрал меру пресечения в виде ареста, поддержав ходатайство следствия. Сам фигурант, от рук которого пострадали 14 воспитанников, признал свою вину лишь отчасти. В настоящий момент оперативники продолжают сбор и закрепление доказательств по этому уголовному делу.
«При предъявлении обвинения фигурант вину в инкриминируемом ему преступлении признал частично. Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — говорится в сообщении.
Напомним, что ночью 21 июня на территорию детского лагеря «Орлёнок» в Туве проник мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленник зашёл в корпус, где находились 16 школьников, выстроил их в ряд и угрожал убийством. Он избил детей деревянной палкой, у нескольких пострадавших зафиксированы ушибы и ссадины. По последним данным, число пострадавших выросло до 14 человек. Отмечается, что сторож в момент происшествия отсутствовал на посту из-за плохого самочувствия.
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