Школьник Дамир спас малышей при нападении пьяного дебошира на лагерь в Туве

В ночь на 21 июня в детский лагерь «Орлёнок» в Туве проник пьяный дебошир. Злоумышленник ломал мебель и нападал на спящих детей. В результате пострадали 14 человек, но жертв могло быть больше, если бы не смелый поступок школьника Дамира, передаёт kp.ru.

Подросток преградил путь агрессору к младшим детям, пытался успокоить мужчину и вывести его из здания. Несмотря на удары и боль, Дамир сдерживал натиск до прибытия взрослых. После задержания юный герой отказался от помощи медиков — его больше волновало состояние друзей, и он остался в лагере, чтобы убедиться в их безопасности.

«Когда мне позвонил начальник лагеря, я так и знала, что Дамир по-любому наисполнял там», — рассказала мама мальчика, добавив, что характер сына её не удивил.

Мать мальчика рассказала, что родители детей из лагеря звонят и восхищаются поступком её сына, но она сама испытывает двойственные чувства — хочет и похвалить, и наказать. Она призналась, что хотела бы, чтобы у ребёнка было больше чувства самосохранения, но Дамир, несмотря на полученные травмы, от госпитализации отказался и остался в лагере.

По факту происшествия проводится проверка. Состояние пострадавших детей уточняется. Руководство лагеря обещало наградить Дамира за проявленное мужество. Обстоятельства инцидента расследуются.

Напомним, в ночь на 21 июня текущего года в экстренные службы поступил тревожный звонок о том, что на территорию детского учреждения, имеющего режимный статус, проник неизвестный гражданин, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения. В связи с этим инцидентом было возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за хулиганство. По последним уточнённым данным, количество пострадавших в результате этого происшествия увеличилось до четырнадцати человек.