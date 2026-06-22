Напавший на лагерь в Туве выстроил детей в шеренгу и угрожал им убийством
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Мужчина, совершивший нападение на детский лагерь «Орлёнок» в Туве, выстроил испуганных детей в ряд и открыто угрожал им убийством. Об этом сообщает «Рен-ТВ» со ссылкой на источник.
«Я тебя убью, потом соседку, потом этого мальчика», — угрожал нападавший во время инцидента.
В этот момент в корпусе находились 16 школьников. Нападавший жёстоко избил их деревянной палкой, оставив у нескольких детей следы побоев в виде ушибов и ссадин. Тревожным фактом является отсутствие сторожа на посту – он ушёл с дежурства из-за плохого самочувствия.
Напомним, в ночь на 21 июня экстренные службы получили тревожный вызов: на режимную территорию детского учреждения проник гражданин в состоянии сильного алкогольного опьянения. По данному факту возбуждено уголовное преследование по статье о хулиганстве. По последним данным, число пострадавших выросло до 14 человек. Следователи также проведут проверку в отношении руководства лагеря.
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