Напавший на лагерь в Туве выстроил детей в шеренгу и угрожал им убийством

Мужчина, совершивший нападение на детский лагерь «Орлёнок» в Туве, выстроил испуганных детей в ряд и открыто угрожал им убийством. Об этом сообщает «Рен-ТВ» со ссылкой на источник.

«Я тебя убью, потом соседку, потом этого мальчика», — угрожал нападавший во время инцидента.

В этот момент в корпусе находились 16 школьников. Нападавший жёстоко избил их деревянной палкой, оставив у нескольких детей следы побоев в виде ушибов и ссадин. Тревожным фактом является отсутствие сторожа на посту – он ушёл с дежурства из-за плохого самочувствия.

Напомним, в ночь на 21 июня экстренные службы получили тревожный вызов: на режимную территорию детского учреждения проник гражданин в состоянии сильного алкогольного опьянения. По данному факту возбуждено уголовное преследование по статье о хулиганстве. По последним данным, число пострадавших выросло до 14 человек. Следователи также проведут проверку в отношении руководства лагеря.