Минобразования Тывы: Проникший в «Орлёнок» мужчина напал на двух спящих детей

Власти дали комментарий о происшествии в детском учреждении «Орленок», расположенном в Республике Тыва. Нетрезвый мужчина 2001 года рождения незаконно пробрался на огороженную территорию со стороны озера, минуя главный вход.

Злоумышленник ворвался в спальный корпус, где начал вести себя агрессивно. В ходе дебоша он нанёс телесные повреждения двоим подросткам.

Ранее в силовых структурах появлялась информация о 13 пострадавших, однако в региональном министерстве образования эту версию не подтвердили. Ведомство уточнило, что помощь врачей потребовалась только двум ребятам.

«Мужчина ворвался в спальный корпус, устроил дебош, нанёс двум подросткам телесные повреждения, не причинившие вреда здоровью», — пояснили в министерстве. Специалисты оценили самочувствие школьников как удовлетворительное.

В настоящее время на месте происшествия продолжают работать правоохранительные органы. Они выясняют все детали случившегося и устанавливают причины, позволившие постороннему человеку беспрепятственно проникнуть к жилым помещениям.

Напомним, в ночь на 21 июня в детском лагере «Орленок» (озеро Чагытай) произошло ЧП. Пьяный мужчина пробрался в спальный корпус и начал нападать на детей.