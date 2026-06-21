В Туве пьяный неадекват ворвался в лагерь «Орлёнок» и набросился на детей
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В ночь на 21 июня в детском лагере «Орленок» (озеро Чагытай) произошло ЧП. Пьяный мужчина пробрался в спальный корпус и начал нападать на детей. О произошедшем сообщили в пресс-службе МВД по Республике Тыва.
Сотрудники лагеря успели вовремя остановить злоумышленника и вызвали полицию. Сейчас задержанного уже допрашивают. Нескольким пострадавшим детям оказали медицинскую помощь.
Следственный комитет по Республике Тыва возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство». Следователи выясняют все детали случившегося, а также проверяют, как в лагере была организована охрана, раз посторонний смог так легко попасть внутрь.
Днеём ранее сообщалось о другом инциденте: мужчина с мачете пришёл в ТЦ West Mall в Краснодаре и начал нападать на людей. В результате нападения минимум четыре человека пострадали, одна женщина погибла, а охранник ТЦ находится в тяжёлом состоянии. Перед нападением в торговом центре произошёл взрыв самодельного устройства. Первым пострадал охранник на входе — его ранили ещё до того, как началась основная атака.
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