Планировал напасть на детей? Устроившего поножовщину в краснодарском ТЦ взяли в игровой зоне

После того как нападавший на торговый центр West Mall в Краснодаре убил женщину, он побежал прямо в детскую игровую зону. Как сообщает SHOT, именно там его и задержали.

Нападавшим оказался 19-летний молодой человек. Сейчас следователи устанавливают, планировал ли злоумышленник нападение на детей или просто пытался скрыться от правоохранителей, забежав в детскую зону.

Официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.