Планировал напасть на детей? Устроившего поножовщину в краснодарском ТЦ взяли в игровой зоне
Напавший на людей в ТЦ Краснодара побежал в детскую зону, там его задержали
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После того как нападавший на торговый центр West Mall в Краснодаре убил женщину, он побежал прямо в детскую игровую зону. Как сообщает SHOT, именно там его и задержали.
Нападавшим оказался 19-летний молодой человек. Сейчас следователи устанавливают, планировал ли злоумышленник нападение на детей или просто пытался скрыться от правоохранителей, забежав в детскую зону.
Официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.
Напомним, мужчина с мачете целенаправленно пришёл в ТЦ West Mall в Краснодаре, чтобы наносить людям травмы. В результате нападения минимум четыре человека пострадали, одна женщина погибла, а охранник ТЦ в тяжёлом состоянии. Перед нападением в торговом центре произошёл взрыв самодельного устройства. Первым пострадал охранник на входе — его ранили ещё до того, как началась основная атака.
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