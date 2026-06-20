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20 июня, 12:52

Нападавший взорвал СВУ перед началом резни и убийством женщины в ТЦ в Краснодаре

Обложка © Телеграм / ЧП Краснодара и края

Обложка © Телеграм / ЧП Краснодара и края

В Краснодаре перед нападением в торговом центре West Mall на улице Западный Обход произошёл взрыв самодельного взрывного устройства. Первым был ранен охранник на входе в ТЦ, пишет SHOT.

Атака началась с помещения МФЦ на первом этаже здания. После взрыва неадекват достал мачете из рюкзака и серьёзно ранил в грудь охранника, пытавшегося его остановить. За его жизнь сейчас борются врачи. По данным Mash, СВУ было начинено гвоздями.

Появилось первое видео с одним из задержанных за нападение в ТЦ в Краснодаре
Появилось первое видео с одним из задержанных за нападение в ТЦ в Краснодаре

Нападавшему, по предварительной информации, около 19 лет, он задержан правоохранительными органами. Неадекват успел убить женщину, ранены 5 человек. Очевидцы и экстренные службы эвакуировали людей из здания, на месте работают профильные ведомства и медики.

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Андрей Бражников
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