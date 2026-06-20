Нападавший взорвал СВУ перед началом резни и убийством женщины в ТЦ в Краснодаре

В Краснодаре перед нападением в торговом центре West Mall на улице Западный Обход произошёл взрыв самодельного взрывного устройства. Первым был ранен охранник на входе в ТЦ, пишет SHOT.

Атака началась с помещения МФЦ на первом этаже здания. После взрыва неадекват достал мачете из рюкзака и серьёзно ранил в грудь охранника, пытавшегося его остановить. За его жизнь сейчас борются врачи. По данным Mash, СВУ было начинено гвоздями.

Нападавшему, по предварительной информации, около 19 лет, он задержан правоохранительными органами. Неадекват успел убить женщину, ранены 5 человек. Очевидцы и экстренные службы эвакуировали людей из здания, на месте работают профильные ведомства и медики.