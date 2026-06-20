Мужчина с мачете напал на людей в МФЦ в Краснодаре: убита женщина

Неизвестный мужчина с мачете напал на посетителей МФЦ в Краснодаре. По данным SHOT, инцидент произошёл в торговом центре West Mall на улице Западный Обход.

По предварительной информации, нападавший, которому на вид около 19 лет, вошёл в отделение МФЦ и атаковал людей. Сообщается об одной погибшей женщине и нескольких пострадавших.

Очевидцы утверждают, что на месте происшествия было много крови, люди в панике покидали помещение. Нападавший задержан, с ним работают сотрудники правоохранительных органов. Официальных данных к настоящему моменту нет.

Ранее в Перми подростки беспричинно и жестоко избили прохожих. У них при себе имелись предметы, схожие с металлическим прутом и цепями, возбуждено уголовное дело.