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20 июня, 12:18

Мужчина с мачете напал на людей в МФЦ в Краснодаре: убита женщина

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madhourse

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madhourse

Неизвестный мужчина с мачете напал на посетителей МФЦ в Краснодаре. По данным SHOT, инцидент произошёл в торговом центре West Mall на улице Западный Обход.

По предварительной информации, нападавший, которому на вид около 19 лет, вошёл в отделение МФЦ и атаковал людей. Сообщается об одной погибшей женщине и нескольких пострадавших.

Очевидцы утверждают, что на месте происшествия было много крови, люди в панике покидали помещение. Нападавший задержан, с ним работают сотрудники правоохранительных органов. Официальных данных к настоящему моменту нет.

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Андрей Бражников
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