В городе Росток на севере Германии совершено нападение на депутата земельного парламента от правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Михаэля Майстера. Как сообщает газета Bild со ссылкой на полицию Ростока, инцидент произошёл в ночь на 18 июня.

Нападение на 51-летнего парламентария совершили двое неизвестных мужчин. Они подошли к депутату около 23:50 по местному времени (00:50 мск). В результате Майстер получил травму руки.

«В ночь на четверг двое неизвестных мужчин подошли к депутату земельного парламента 51-летнему Михаэлю Майстеру и применили к нему физическую силу», – говорится в материале.

По данным полиции, нападавшие не только нанесли депутату телесные повреждения, но и оскорбляли его. В частности, они назвали Майстера «нацистом из АдГ».

Сам депутат после нападения обратился в полицию. Его доставили в больницу, однако вскоре выписали на амбулаторное лечение. Майстер рассказал, что нападение произошло молниеносно – всё длилось считанные секунды.

«Чувствую себя нормально, учитывая обстоятельства. Нападение произошло очень быстро. Я только вышел из машины и забирал рюкзак с сиденья, когда двое неизвестных набросились на меня», – приводит издание слова депутата.

По словам Майстера, у одного из нападавших был острый предмет, которым ему и нанесли глубокий порез левой руки. От более серьёзных травм политика спас рюкзак, который принял на себя часть удара.

Произошедшее квалифицировано полицией как покушение на убийство. В настоящее время правоохранительные органы Германии проводят расследование, устанавливают личности нападавших и мотивы их действий.

Ранее Life.ru писал, что глава МИД Германии Йоханн Вадефуль на совместной пресс-конференции с польским коллегой Радославом Сикорским в Берлине заявил, что предложил партнёрам по НАТО нарастить военную поддержку Украины. По словам немецкого министра, цель инициативы – усилить давление на Россию.