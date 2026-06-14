С прутом и цепями: В Перми подростки беспричинно и жестоко избили прохожих, возбуждено уголовное дело

Группа подростков напала на двоих мужчин в Перми. Инцидент квалифицирован по статье о хулиганстве, сообщили в пресс-службе регионального СУСК.

Поводом для разбирательства послужила информация, разошедшаяся в местных пабликах. Согласно этим данным, компания подростков, у которых при себе имелись предметы, схожие с металлическим прутом и цепями, без какого-либо повода накинулась на двух жителей Перми.

Обоим потерпевшим впоследствии потребовалась врачебная помощь. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности всех участников нападения.

Дело расследует следственный отдел по Свердловскому району города. Ход процессуальных действий координирует СУ СК России по Пермскому краю.

Ранее стало известно, как в Британии полиция обнаружила 21-летнего мужчину с тяжёлыми травмами без сознания в парке города Челмсфорд, графство Эссекс. По горячим следам задержали троих подростков, младшему из которых 14 лет. Трагедия произошла вечером 12 июня, прибывшие врачи не смогли спасти пострадавшего.