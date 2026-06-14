ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июня, 08:22

Три подростка зверски убили 21-летнего парня в парке

Троих подростков задержали за убийство парня в английском Эссексе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mikeforemniakowski

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mikeforemniakowski

В Британии полиция обнаружила 21-летнего мужчину с тяжёлыми травмами, он лежал без сознания в парке города Челмсфорд в графстве Эссекс. По горячим следам были задержаны трое подростков, самому младшему оказалось всего 14 лет. О преступлении сообщает The Independent.

Трагедия произошла вечером 12 июня. Молодой человек получил серьёзные травмы, прибывшие врачи не смогли его спасти. Пострадавший скончался. Все трое задержанных являются жителями Челмсфорда и находятся под стражей. Полиция выясняет мотивы страшного преступления.

В ужасающем убийстве девочки подростками на Урале замешан ещё один человек
В ужасающем убийстве девочки подростками на Урале замешан ещё один человек

Ранее гражданин Судана напал на людей в Белфасте и попытался обезглавить 40-летнего британца. Инцидент произошёл в Северной Ирландии. Пострадавший получил серьёзные травмы глаз, а также порезы на лице и спине. Его госпитализировали.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Великобритания
  • Дети
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar