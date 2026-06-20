Появилось первое видео с одним из задержанных за нападение в ТЦ в Краснодаре

Появилось первое с одним из преступников, утроивших нападение с холодным оружием в краснодарском ТЦ West Mall. Его публикует SHOT. Молодого человека с длинными волосами вывели под руки.

Один из напавших на посителей ТЦ в Краснодаре. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, погибла одна женщина. Ещё минимум четверо человек серьёзно пострадали, среди них — охранник, которые пытался помочь задержать нападавших. Мужчину госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Напомним, неизвестные совершили нападение на посетителей ТЦ в Краснодаре. По данным Life.ru, они были вооружены мачете.