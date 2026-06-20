Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июня, 12:32

Появилось первое видео с одним из задержанных за нападение в ТЦ в Краснодаре

Появилось первое с одним из преступников, утроивших нападение с холодным оружием в краснодарском ТЦ West Mall. Его публикует SHOT. Молодого человека с длинными волосами вывели под руки.

Один из напавших на посителей ТЦ в Краснодаре. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, погибла одна женщина. Ещё минимум четверо человек серьёзно пострадали, среди них — охранник, которые пытался помочь задержать нападавших. Мужчину госпитализировали в тяжёлом состоянии.

В Германии двое неизвестных напали на депутата АдГ, порезав ему руку
В Германии двое неизвестных напали на депутата АдГ, порезав ему руку

Напомним, неизвестные совершили нападение на посетителей ТЦ в Краснодаре. По данным Life.ru, они были вооружены мачете.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © SHOT

Матвей Константинов
  • Новости
  • Только на LIFE
  • Криминал
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar