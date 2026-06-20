Четыре человека ранены в результате нападения мужчины с мачете в ТЦ в Краснодаре

Четыре человека пострадали в результате нападения в торговом центре West Mall в Краснодаре. Задержаны двое молодых людей с холодным оружием, сообщает SHOT.

Злоумышленники пришли целенаправленно — чтобы нанести людям травмы. У одного из них предположительно было мачете. При нападении они также использовали ножи.

Супруг погибшей в Краснодаре женщины находится в шоковом состоянии. Видео © SHOT

На данный момент обоих нападавших задержали. Им помешали сбежать очевидцы, которые не растерялись и вмешались. Среди них — охранник ТЦ. Он получил тяжёлое ранение и находится в критическом состоянии. В результате нападения также погибла женщина. Её супруг находится в шоковом состоянии, появилось видео его реакции на потерю жены.

О нападении стало известно только что. Трагедия произошла на улице Западный Обход. По предварительным данным, одному из нападавших около 19 лет. Он вошёл в отделение МФЦ и начал атаковать людей. Очевидцы говорят, что на месте было много крови, люди в панике выбегали из здания.