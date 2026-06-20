19-летний парень резал людей в ТЦ Краснодара за то, что его «всю жизнь обижают»

Возраст напавшего на ТЦ West Mall в Краснодаре — 19 лет, сообщает SHOT. Во время атаки на людей он кричал о мести и о том, что его «всю жизнь обижают». Сейчас полиция разыскивает семью подозреваемого, с ними будет проведён допрос.

Изначально сообщалось, что полиция схватила двух молодых людей на месте ЧП. Однако позже стало известного, что второго парня отпустили. Он был задержан по ошибке. Кроме того, известно, что подозреваемый успел взорвать самодельную бомбу, сделанную из петарды. У пострадавших раны от осколков и от ударов ножом, которые наносил хаотично преступник.

Сейчас число пострадавших выросло до пяти. Первым удар принял на себе охранник ТЦ. Он опытался остановить молодого человека, который достал мачете и начал им размахивать. За жизнь сотрудника ЧОП борются врачи, он получил ранение в грудь.

Напомним, женщина погибла в результате нападения в торговом центре West Mall в Краснодаре. Изначально говорилось, что пострадали четыре человека. Задержаны двое молодых людей с холодным оружием. Одного уже отпустили. Среди раненых — охранник ТЦ. Он получил тяжёлое ранение и находится в критическом состоянии.