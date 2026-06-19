Южный окружной военный суд приговорил 18-летнего жителя Ингушетии к восьми годам колонии общего режима и штрафу в 30 тысяч рублей за подготовку теракта в церкви в городе Сунжа, что под Магасом. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Установлено, что в августе 2024 года трое несовершеннолетних местных жителей вступили в запрещённую в России международную террористическую группировку. Они планировали совершить теракт в Сунже и напасть на сотрудников правоохранительных органов, для чего приобрели и спрятали в тайнике автоматическое оружие и взрывчатку. Однако силовики предотвратили преступление.

Житель Ингушетии получил 8 лет колонии за подготовку теракта в церкви. Видео © Telegram/Следком Ингушетия

Фигуранта признали виновным по нескольким статьям, включая участие в террористической организации, приготовление к теракту и незаконный оборот оружия. Дело второго обвиняемого сейчас рассматривается в суде, а к третьему, у которого диагностировано психическое расстройство, суд применил принудительные меры медицинского характера.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области вынесен приговор четырём школьникам из города Апатиты. Несовершеннолетние совершили несколько терактов по заданию анонимного куратора, который обещал им денежное вознаграждение. Всё началось в апреле прошлого года, когда один из подростков нашёл в Telegram человека, предложившего оплату за выполнение определённых действий.