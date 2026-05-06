6 мая, 20:54

Суд отклонил жалобу студента, осуждённого за подготовку поджога военкомата

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NMK-Studio

Верховный суд России признал законным приговор в отношении Ибрагима Оруджева, студента из Москвы, осуждённого за подготовку к поджогу военного комиссариата. Как сообщили в суде, вышестоящая инстанция отклонила жалобу осуждённого.

В октябре 2024 года военный суд приговорил молодого человека к 16 годам лишения свободы. Первые три года он проведёт в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. Студента признали виновным в приготовлении к террористическому акту и в обучении террористической деятельности. Апелляционный военный суд ранее оставил наказание без изменений.

В Верховном суде сообщили, что коллегия по делам военнослужащих рассмотрела жалобу осуждённого и оставила вынесенные судебные акты без изменений.

По версии обвинения, Оруджев попал под влияние запрещённых украинских националистических организаций, через интернет научился изготавливать взрывчатку и проводил разведку местности возле военкомата, чтобы затем поджечь здание. При обыске у него изъяли книги и записи по изготовлению взрывных устройств, а в мобильном телефоне нашли фотографии прохода к военкомату.

Сам осуждённый своей вины не признал. Защита настаивала, что он всего лишь хотел сфотографировать график работы военкомата, чтобы встать на воинский учёт.

Житель Кубани осуждён на семь лет за подготовку теракта в местной администрации

Ранее Следственный комитет предъявил обвинение в теракте двум жителям Курганской области. Фигурантам дела всего по 16 лет. По версии следствия, в октябре 2025-го подростки нашли «работу» через Telegram. Неустановленный куратор пообещал им 25 тысяч рублей за поджог железнодорожного оборудования. Деньги оказались сильнее доверия. Школьники вступили в сговор и совершили поджог на территории областного центра. Теперь их ждёт суд.

Виталий Приходько
