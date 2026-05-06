Суд отклонил жалобу студента, осуждённого за подготовку поджога военкомата

Верховный суд России признал законным приговор в отношении Ибрагима Оруджева, студента из Москвы, осуждённого за подготовку к поджогу военного комиссариата. Как сообщили в суде, вышестоящая инстанция отклонила жалобу осуждённого.

В октябре 2024 года военный суд приговорил молодого человека к 16 годам лишения свободы. Первые три года он проведёт в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. Студента признали виновным в приготовлении к террористическому акту и в обучении террористической деятельности. Апелляционный военный суд ранее оставил наказание без изменений.

В Верховном суде сообщили, что коллегия по делам военнослужащих рассмотрела жалобу осуждённого и оставила вынесенные судебные акты без изменений.

По версии обвинения, Оруджев попал под влияние запрещённых украинских националистических организаций, через интернет научился изготавливать взрывчатку и проводил разведку местности возле военкомата, чтобы затем поджечь здание. При обыске у него изъяли книги и записи по изготовлению взрывных устройств, а в мобильном телефоне нашли фотографии прохода к военкомату.

Сам осуждённый своей вины не признал. Защита настаивала, что он всего лишь хотел сфотографировать график работы военкомата, чтобы встать на воинский учёт.

Ранее Следственный комитет предъявил обвинение в теракте двум жителям Курганской области. Фигурантам дела всего по 16 лет. По версии следствия, в октябре 2025-го подростки нашли «работу» через Telegram. Неустановленный куратор пообещал им 25 тысяч рублей за поджог железнодорожного оборудования. Деньги оказались сильнее доверия. Школьники вступили в сговор и совершили поджог на территории областного центра. Теперь их ждёт суд.