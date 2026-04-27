Житель Кубани осуждён на семь лет за подготовку теракта в местной администрации

Южный окружной военный суд приговорил жителя Краснодарского края Александра Линцова к семи годам лишения свободы. Мужчина признан виновным в подготовке теракта в здании администрации Мостовского городского поселения. Об этом сообщил представитель суда.

Линцов признан виновным в подготовке теракта и заведомо ложном сообщении об акте терроризма для дестабилизации власти. Суд приговорил его к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима, причём первые три года он проведёт в тюрьме.

Подробности подготовки преступления суд не разглашает.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд приговорил троих местных жителей к срокам от 10,5 до 20 лет колонии за подготовку и поджог железнодорожных объектов. 1 сентября 2023 года они купили топливо на АЗС и ночью подожгли релейный шкаф. Диверсанты действовали по заданию куратора, который предоставил информацию о других объектах в Пролетарском районе.