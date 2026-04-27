Житель Кубани отправится в колонию на 12,5 года за диверсию ради ₽20 тысяч

Жителя Северского района Краснодарского края признали виновным в диверсии. Краевой суд огласил приговор Даниилу Хихняку по статье 281 УК РФ и отправил его на 12 лет и 6 месяцев в колонию строгого режима. Первые три года мужчина проведёт в тюрьме.

Суд приговорил кубанца к 12,5 годам колонии за диверсию на ж/д.

Суд установил, что в декабре 2024 года подсудимый согласился быстро заработать 20 тысяч рублей. Он поджёг железнодорожный релейный шкаф с помощью зажигалки и горючей жидкости. Весь процесс он снял на видео. Мужчина понимал, что совершает преступление, но не осознавал, что поджог может нарушить работу сигналов на железной дороге.

«Во время совершения преступления подсудимый получил сильные ожоги, за что ему обещали заплатить больше, однако денежного перевода он так и не дождался», — говорится в сообщении.

Ранее в России арестовали четырёх подростков. Их обвиняют в совершении и подготовке терактов и диверсий за небольшие деньги. Речь идёт о делах, которые завели в Башкирии, Кировской области и Красноярском крае.