Трое мужчин получили до 20 лет тюрьмы за теракт на ж/д путях Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону трое горожан получили тюремные сроки за подготовку и поджог железнодорожных объектов в городе. Обвиняемые отправлены за решётку Южным окружным военным судом на сроки от 10,5 года до 20 лет. Об этом рассказали в пресс-службе судебной инстанции.

«1 сентября 2023 г. подсудимые прибыли на одну из автозаправочных станций Ростова-на-Дону, где приобрели автомобильное топливо. В ночное время они прибыли к участку местности, один из них поджёг релейный шкаф», — уточняется в тексте.

Диверсанты получали задание от куратора, который также дал им всю информацию о месте расположения других релейных шкафов, находящихся на территории Пролетарского района города.

Ранее в Амурской области вынесен приговор местному жителю, который планировал совершить диверсию на участке Транссибирской железнодорожной магистрали. Мужчина также обвинялся в государственной измене и участии в деятельности террористической организации, запрещённой на территории России.