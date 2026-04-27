Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

27 апреля, 15:06

Трое мужчин получили до 20 лет тюрьмы за теракт на ж/д путях Ростова-на-Дону

Обложка © ТАСС / Илья Московец/URA.RU

В Ростове-на-Дону трое горожан получили тюремные сроки за подготовку и поджог железнодорожных объектов в городе. Обвиняемые отправлены за решётку Южным окружным военным судом на сроки от 10,5 года до 20 лет. Об этом рассказали в пресс-службе судебной инстанции.

«1 сентября 2023 г. подсудимые прибыли на одну из автозаправочных станций Ростова-на-Дону, где приобрели автомобильное топливо. В ночное время они прибыли к участку местности, один из них поджёг релейный шкаф», — уточняется в тексте.

Диверсанты получали задание от куратора, который также дал им всю информацию о месте расположения других релейных шкафов, находящихся на территории Пролетарского района города.

Ранее в Амурской области вынесен приговор местному жителю, который планировал совершить диверсию на участке Транссибирской железнодорожной магистрали. Мужчина также обвинялся в государственной измене и участии в деятельности террористической организации, запрещённой на территории России.

Татьяна Миссуми
