Двух подростков в Курганской области обвинили в теракте за 25 тысяч рублей

Следственный комитет предъявил обвинение в теракте двум жителям Курганской области. Фигурантам дела всего по 16 лет.

По версии следствия, в октябре 2025-го подростки нашли «работу» через Telegram. Неустановленный куратор пообещал им 25 тысяч рублей за поджог железнодорожного оборудования. Деньги оказались сильнее доверия. Школьники вступили в сговор и совершили поджог на территории областного центра. Теперь их ждёт суд.

Сейчас следователи вместе с оперативниками УФСБ выясняют все обстоятельства. Обоих фигурантов уже заключили под стражу.

В СК предупредили: иностранные спецслужбы активно охотятся на подростков в соцсетях и мессенджерах. Играя на доверчивости, вербовщики толкают детей на тяжкие преступления. Наказание за такое — вплоть до пожизненного срока.

Ранее Life.ru писал, что в Челябинске задержали подростков, устроивших стрельбу из пистолета в трамвае. На данный момент меры применены только к отцу 16-летнего подростка — его наказали по административной статье о неисполнении родительских обязанностей. В отношении остальных участников решения пока не приняты.