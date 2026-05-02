Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 мая, 18:41

В Петербурге задержали подростков, напавших на школьника у торгового центра

В Петербурге задержали подростков, стрелявших в школьника. Обложка © VK / ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу

В Петербурге задержали подростков, стрелявших в школьника. Обложка © VK / ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу

Сотрудники Росгвардии задержали двух несовершеннолетних, которые напали на школьника. Об этом сообщило главное управление ведомства по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Оружие, изъятое у подростков в Петербурге. Фото © VK / ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу

Оружие, изъятое у подростков в Петербурге. Фото © VK / ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу

Инцидент произошёл вечером 1 мая возле торгово-развлекательного центра у площади Восстания. В правоохранительные органы поступила информация о конфликте между молодыми людьми.

«Через несколько минут на место происшествия прибыл наряд Росгвардии и задержал двух подростков, которые около входа в ТРЦ повздорили с несовершеннолетним и напали на него», — говорится в сообщении. Несовершеннолетних доставили в отдел полиции.

Преследовали и били охранников: «Благородные девицы» с задетой честью кошмарят туристок в Сочи
Преследовали и били охранников: «Благородные девицы» с задетой честью кошмарят туристок в Сочи

Ранее сообщалось, что в Ачинске Красноярского края мужчина напал на 13-летнего школьника. По словам соседей, дети сидели в подъезде. На шум вышел жилец и погнался за ребятами с ложкой для обуви. Один подросток получил травмы.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Росгвардия
  • Криминал
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar