В Петербурге задержали подростков, напавших на школьника у торгового центра

Сотрудники Росгвардии задержали двух несовершеннолетних, которые напали на школьника. Об этом сообщило главное управление ведомства по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Оружие, изъятое у подростков в Петербурге. Фото © VK / ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу

Инцидент произошёл вечером 1 мая возле торгово-развлекательного центра у площади Восстания. В правоохранительные органы поступила информация о конфликте между молодыми людьми.

«Через несколько минут на место происшествия прибыл наряд Росгвардии и задержал двух подростков, которые около входа в ТРЦ повздорили с несовершеннолетним и напали на него», — говорится в сообщении. Несовершеннолетних доставили в отдел полиции.

Ранее сообщалось, что в Ачинске Красноярского края мужчина напал на 13-летнего школьника. По словам соседей, дети сидели в подъезде. На шум вышел жилец и погнался за ребятами с ложкой для обуви. Один подросток получил травмы.