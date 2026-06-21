При нападении пьяного мужчины на лагерь в Тыве пострадали 13 детей

Появились детали о происшествии в тувинском лагере «Орлёнок», где пьяный мужчина устроил нападение на отдыхающих там детей. По оперативым данным ТАСС, всего пострадаи 13 ребят. Сведений об их состоянии нет.

Всего в корпусе, где случился инцидент, находилось около 30 человек.

Правоохранительные органы уже занимаются выяснением обстоятельств случившегося. Информацию подтвердили в силовых структурах, работающих на месте событий.

Специалисты уточняют детали произошедшего. В ближайшее время будут установлены мотивы агрессора и его личность.

Напомним, в ночь на 21 июня в детском лагере «Орленок» (озеро Чагытай) произошло ЧП. Пьяный мужчина пробрался в спальный корпус и начал нападать на детей.