«Снял девочку с качелей, взял велосипед»: Посетитель ТЦ в Краснодаре рассказал, как обезвредил нападавшего

Житель Краснодара Александр Воевода обезвредил преступника с мачете в торговом центре West Mall. Мужчина пришёл в ТЦ с семьёй и, узнав о нападении, отправил жену с ребёнком в укрытие, а сам побежал за злоумышленником, который поджёг горючую смесь и направился в детскую комнату.

«Между мной и ним находилась девочка на качелях. Снял девочку с качелей, взял детский велосипед, так как не знал, кинется он с ножом на меня или нет. Начал ему орать, чтобы он лёг», — описал свои действия Александр RT.

Он связал нападавшему руки, после чего к ним подошли другие люди и полицейский. Вместе со стражем порядка мужчина вывел 19-летнего Григория А. на улицу. При первом допросе преступник признался, что хотел взять заложников и покончить с собой при задержании.