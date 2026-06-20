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20 июня, 18:20

«Снял девочку с качелей, взял велосипед»: Посетитель ТЦ в Краснодаре рассказал, как обезвредил нападавшего

Посетитель ТЦ в Краснодаре связал руки напавшему с мачете и передал полиции

Обложка © МВД России

Обложка © МВД России

Житель Краснодара Александр Воевода обезвредил преступника с мачете в торговом центре West Mall. Мужчина пришёл в ТЦ с семьёй и, узнав о нападении, отправил жену с ребёнком в укрытие, а сам побежал за злоумышленником, который поджёг горючую смесь и направился в детскую комнату.

«Между мной и ним находилась девочка на качелях. Снял девочку с качелей, взял детский велосипед, так как не знал, кинется он с ножом на меня или нет. Начал ему орать, чтобы он лёг», — описал свои действия Александр RT.

Он связал нападавшему руки, после чего к ним подошли другие люди и полицейский. Вместе со стражем порядка мужчина вывел 19-летнего Григория А. на улицу. При первом допросе преступник признался, что хотел взять заложников и покончить с собой при задержании.

19-летний убийца из ТЦ в Краснодаре заявил, что ему не платили за резню
19-летний убийца из ТЦ в Краснодаре заявил, что ему не платили за резню

Напомним, в краснодарский ТЦ West Mall злоумышленник с мачете явился целенаправленно. Перед атакой он привёл в действие самодельное взрывное устройство. Губернатор подтвердил гибель одной женщины и ранения ещё пяти человек. Очевидцы скрутили нападавшего в детской игровой зоне, после чего его задержали. Следственный комитет возбудил дело по двум статьям, МВД обнародовало запись допроса.

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Александра Мышляева
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