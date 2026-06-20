Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июня, 14:35

19-летний убийца из ТЦ в Краснодаре заявил, что ему не платили за резню

Обложка © Телеграм / ЧП Краснодара и края

Обложка © Телеграм / ЧП Краснодара и края

19-летний нападавший на ТЦ West Mall в Краснодаре заявил, что ему не платили за преступление, он решился на резню из личных мотивов. Кадры его задержания появились в местных социальных сетях.

Первые кадры после задержания нападавшего на ТЦ West Mall в Краснодаре. Видео © Telegram / ЧП Краснодар

«Нет, мне не платили (...) Жизнь надоела просто», — сказал Григорий А., когда лежал лицом в пол во время задержания в детской игровой зоне. По его словам, он спланировал нападение самостоятельно.

Погибшая в результате нападения в ТЦ Краснодара была стоматологом
Погибшая в результате нападения в ТЦ Краснодара была стоматологом

Напомним, парень с мачете целенаправленно пришёл в ТЦ West Mall в Краснодаре, чтобы напасть на людей. Его задержали. СМИ писали, что во время резни погибли два человека, ещё семь ранены. Но губернатор подтвердил гибель 1 женщины и ранение ещё 5 человек. Перед нападением в ТЦ произошёл взрыв СВУ. Поймать неадеквата смогли очевидцы, его повалили на землю в детской игровой зоне.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar