19-летний убийца из ТЦ в Краснодаре заявил, что ему не платили за резню
Обложка © Телеграм / ЧП Краснодара и края
19-летний нападавший на ТЦ West Mall в Краснодаре заявил, что ему не платили за преступление, он решился на резню из личных мотивов. Кадры его задержания появились в местных социальных сетях.
Первые кадры после задержания нападавшего на ТЦ West Mall в Краснодаре. Видео © Telegram / ЧП Краснодар
«Нет, мне не платили (...) Жизнь надоела просто», — сказал Григорий А., когда лежал лицом в пол во время задержания в детской игровой зоне. По его словам, он спланировал нападение самостоятельно.
Напомним, парень с мачете целенаправленно пришёл в ТЦ West Mall в Краснодаре, чтобы напасть на людей. Его задержали. СМИ писали, что во время резни погибли два человека, ещё семь ранены. Но губернатор подтвердил гибель 1 женщины и ранение ещё 5 человек. Перед нападением в ТЦ произошёл взрыв СВУ. Поймать неадеквата смогли очевидцы, его повалили на землю в детской игровой зоне.
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