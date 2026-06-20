19-летний убийца из ТЦ в Краснодаре заявил, что ему не платили за резню

19-летний нападавший на ТЦ West Mall в Краснодаре заявил, что ему не платили за преступление, он решился на резню из личных мотивов. Кадры его задержания появились в местных социальных сетях.

Первые кадры после задержания нападавшего на ТЦ West Mall в Краснодаре. Видео © Telegram / ЧП Краснодар

«Нет, мне не платили (...) Жизнь надоела просто», — сказал Григорий А., когда лежал лицом в пол во время задержания в детской игровой зоне. По его словам, он спланировал нападение самостоятельно.