Число погибших при нападении парня с СВУ и ножом в ТЦ Краснодара увеличилось
RT: Два человека погибли и семеро пострадали при нападении в ТЦ в Краснодаре
Обложка © Телеграм / ЧП Краснодара и края
В результате нападения в торговом центре «Вест Молл» в Краснодаре, по предварительным данным, погибли два человека, ещё около семи получили ранения. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник.
По информации собеседника канала, нападавший перед атакой привёл в действие СВУ у входа в здание, после чего использовал нож и начал нападать на охранников и посетителей.
Подозреваемый задержан, на месте работают экстренные службы. Прокуратура Краснодарского края начала проверку обстоятельств произошедшего
«Прокуратура Краснодарского края устанавливает обстоятельства произошедшего инцидента в торговом центре по ул. Заполярной», — информирует ведомство.
Ранее сообщалось, что женщина погибла в результате нападения в торговом центре West Mall в Краснодаре. Изначально говорилось, что задержаны двое молодых людей с холодным оружием. Одного отпустили, он не причастен к резне.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.