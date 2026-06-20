Число погибших при нападении парня с СВУ и ножом в ТЦ Краснодара увеличилось

В результате нападения в торговом центре «Вест Молл» в Краснодаре, по предварительным данным, погибли два человека, ещё около семи получили ранения. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник.

По информации собеседника канала, нападавший перед атакой привёл в действие СВУ у входа в здание, после чего использовал нож и начал нападать на охранников и посетителей.

Подозреваемый задержан, на месте работают экстренные службы. Прокуратура Краснодарского края начала проверку обстоятельств произошедшего

«Прокуратура Краснодарского края устанавливает обстоятельства произошедшего инцидента в торговом центре по ул. Заполярной», — информирует ведомство.