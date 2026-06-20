Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июня, 13:12

Число погибших при нападении парня с СВУ и ножом в ТЦ Краснодара увеличилось

RT: Два человека погибли и семеро пострадали при нападении в ТЦ в Краснодаре

Обложка © Телеграм / ЧП Краснодара и края

Обложка © Телеграм / ЧП Краснодара и края

В результате нападения в торговом центре «Вест Молл» в Краснодаре, по предварительным данным, погибли два человека, ещё около семи получили ранения. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник.

По информации собеседника канала, нападавший перед атакой привёл в действие СВУ у входа в здание, после чего использовал нож и начал нападать на охранников и посетителей.

Подозреваемый задержан, на месте работают экстренные службы. Прокуратура Краснодарского края начала проверку обстоятельств произошедшего

«Прокуратура Краснодарского края устанавливает обстоятельства произошедшего инцидента в торговом центре по ул. Заполярной», — информирует ведомство.

19-летний парень резал людей в ТЦ Краснодара за то, что его «всю жизнь обижают»
19-летний парень резал людей в ТЦ Краснодара за то, что его «всю жизнь обижают»

Ранее сообщалось, что женщина погибла в результате нападения в торговом центре West Mall в Краснодаре. Изначально говорилось, что задержаны двое молодых людей с холодным оружием. Одного отпустили, он не причастен к резне.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar