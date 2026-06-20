Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июня, 14:22

Погибшая в результате нападения в ТЦ Краснодара была стоматологом

Погибшая при нападении в ТЦ Краснодара оказалась стоматологом. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, убитой Ксении был 41 год, из которых минимум 19 лет она проработала стоматологом. У женщины было много положительных отзывов и благодарных клиентов.

У Ксении остались 45-летний муж и двое сыновей — 7-ми и 12-ти лет.

Убийцу из ТЦ в Краснодаре отправят на психиатрическую экспертизу
Убийцу из ТЦ в Краснодаре отправят на психиатрическую экспертизу

Трагедия случилась в Краснодаре в торговом центре West Mall. Нападавший использовал мачете и взрывчатку. Жертвой стала одна женщина, ещё пятеро пострадавших оказались в больнице. Подозреваемый, которому 19 лет, объяснил свои действия желанием отомстить за унижения, которые он терпел в течение жизни.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © SHOT

Александра Мышляева
  • Новости
  • Только на LIFE
  • Криминал
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar