Погибшая в результате нападения в ТЦ Краснодара была стоматологом

Погибшая при нападении в ТЦ Краснодара оказалась стоматологом. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, убитой Ксении был 41 год, из которых минимум 19 лет она проработала стоматологом. У женщины было много положительных отзывов и благодарных клиентов.

У Ксении остались 45-летний муж и двое сыновей — 7-ми и 12-ти лет.