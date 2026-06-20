Погибшая в результате нападения в ТЦ Краснодара была стоматологом
Погибшая при нападении в ТЦ Краснодара оказалась стоматологом. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, убитой Ксении был 41 год, из которых минимум 19 лет она проработала стоматологом. У женщины было много положительных отзывов и благодарных клиентов.
У Ксении остались 45-летний муж и двое сыновей — 7-ми и 12-ти лет.
Трагедия случилась в Краснодаре в торговом центре West Mall. Нападавший использовал мачете и взрывчатку. Жертвой стала одна женщина, ещё пятеро пострадавших оказались в больнице. Подозреваемый, которому 19 лет, объяснил свои действия желанием отомстить за унижения, которые он терпел в течение жизни.
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