Убийцу из ТЦ в Краснодаре отправят на психиатрическую экспертизу
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Григория А., который убил женщину и ранил 5 человек в ТЦ в Краснодаре, отправят на психиатрическую экспертизу. На него завели дело по двум статьям: 105 УК РФ (убийство) и части 3 статьи 30, статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), сообщили в краевом управлении СК.
«Учитывая характер его действий при совершении преступления, назначена судебно-психиатрическая экспертиза», — уточнили в СК.
На месте работают следователи и криминалисты. Ход расследования взяли под контроль глава краевого СК Андрей Маслов и и.о. прокурора региона Александр Трухин.
МВД опубликовало видео допроса нападавшего, устроившего резню в торговом центре Краснодара, и раскрыло некоторые подробности его личности. Задержанный сообщил, что проживает вместе с матерью, двумя сёстрами и братом, а его отец скончался. Также он рассказал, что работает в строительном магазине. Следствие продолжает выяснять обстоятельства произошедшего.
Напомним, в Краснодаре произошла трагедия в торговом центре West Mall, куда ворвался молодой человек с мачете. Перед тем как начать нападение на посетителей, он привёл в действие СВУ. В результате нападения погибла одна женщина. Ещё пять человек были госпитализированы. Задержанный 19-летний нападавший заявил, что совершил преступление из мести, объяснив свои действия тем, что его на протяжении всей жизни обижали.
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