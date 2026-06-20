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Регион
20 июня, 14:07

Убийцу из ТЦ в Краснодаре отправят на психиатрическую экспертизу

Обложка © Телеграм / ЧП Краснодара и края

Обложка © Телеграм / ЧП Краснодара и края

Григория А., который убил женщину и ранил 5 человек в ТЦ в Краснодаре, отправят на психиатрическую экспертизу. На него завели дело по двум статьям: 105 УК РФ (убийство) и части 3 статьи 30, статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), сообщили в краевом управлении СК.

«Учитывая характер его действий при совершении преступления, назначена судебно-психиатрическая экспертиза», — уточнили в СК.

На месте работают следователи и криминалисты. Ход расследования взяли под контроль глава краевого СК Андрей Маслов и и.о. прокурора региона Александр Трухин.

МВД опубликовало видео допроса нападавшего, устроившего резню в торговом центре Краснодара, и раскрыло некоторые подробности его личности. Задержанный сообщил, что проживает вместе с матерью, двумя сёстрами и братом, а его отец скончался. Также он рассказал, что работает в строительном магазине. Следствие продолжает выяснять обстоятельства произошедшего.

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Напомним, в Краснодаре произошла трагедия в торговом центре West Mall, куда ворвался молодой человек с мачете. Перед тем как начать нападение на посетителей, он привёл в действие СВУ. В результате нападения погибла одна женщина. Ещё пять человек были госпитализированы. Задержанный 19-летний нападавший заявил, что совершил преступление из мести, объяснив свои действия тем, что его на протяжении всей жизни обижали.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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