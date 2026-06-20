МВД показало видео допроса убийцы из ТЦ в Краснодаре и раскрыло подробности

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила подробности о нападении в торгово-развлекательном центре West Mall в Краснодаре. По её словам, сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Видео © Телеграм / Ирина Волк

«Одна из пострадавших от полученных травм скончалась по пути в больницу. Правонарушитель бросил пиротехническое изделие в помещение, где расположен детский развлекательный центр», — пишет Волк.

По уточнённой информации, сообщение в полицию поступило около 14:00 от очевидцев, которые сообщили о неадекватном поведении молодого человека в торговом центре. Он ранил нескольких человек, включая охранника. На допросе парень говорит, что живёт с матерью, двумя сёстрами и братом. Отец умер. Парень работает в строительном магазине.

Задержать подозреваемого, местного жителя 2007 года рождения, помог смелый очевидец. На месте работают сотрудники полиции и Росгвардии, следственно-оперативная группа выясняет все обстоятельства.