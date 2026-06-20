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Регион
20 июня, 13:38

Устроивший смертельную поножовщину в краснодарском ТЦ парень ответит по двум статьям

СК возбудил дело против устроившего поножовщину в краснодарском ТЦ

Обложка © Телеграм / ЧП Краснодара и края

Обложка © Телеграм / ЧП Краснодара и края

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения в торговом центре Краснодара. Об этом сообщили в ведомстве.

«Следственными органами СК России по Краснодарскому краю в связи с нападением в торговом центре возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)», — говорится в сообщении.

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту нападения.

Планировал напасть на детей? Устроившего поножовщину в краснодарском ТЦ взяли в игровой зоне
Планировал напасть на детей? Устроившего поножовщину в краснодарском ТЦ взяли в игровой зоне

Напомним, мужчина с мачете целенаправленно пришёл в ТЦ West Mall в Краснодаре, чтобы наносить людям травмы. Жертвой нападения стала женщина, ещё четверо ранены, охранник ТЦ в критическом состоянии. В здании предварительно взорвалось самодельное устройство. Охранник получил ранение первым — до того, как началась основная атака.

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Александра Мышляева
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