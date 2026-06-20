Губернатор Кондратьев уточнил данные о жертвах нападения в ТЦ в Краснодаре

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал трагедию в торговом центре West Mall, где молодой человек напал на посетителей с ножом. Он подтвердил, что погибла женщина, ещё пять человек были госпитализированы.

«На место сразу выехали бригады скорой помощи. По предварительным данным, пострадали 5 человек. Сейчас им оказывают помощь медики в краевых и городских больницах», — пишет глава региона.

Правоохранительные органы выясняют мотивы и обстоятельства случившегося. Губернатор края выразил соболезнования близким погибшей. Он добавил, что состояние пострадавших оценивают как средней тяжести.