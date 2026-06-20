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Регион
20 июня, 13:51

Губернатор Кондратьев уточнил данные о жертвах нападения в ТЦ в Краснодаре

Кондратьев: Женщина убита и ещё 5 человек ранены при нападении в ТЦ Краснодара

Обложка © МВД России

Обложка © МВД России

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал трагедию в торговом центре West Mall, где молодой человек напал на посетителей с ножом. Он подтвердил, что погибла женщина, ещё пять человек были госпитализированы.

«На место сразу выехали бригады скорой помощи. По предварительным данным, пострадали 5 человек. Сейчас им оказывают помощь медики в краевых и городских больницах», — пишет глава региона.

Правоохранительные органы выясняют мотивы и обстоятельства случившегося. Губернатор края выразил соболезнования близким погибшей. Он добавил, что состояние пострадавших оценивают как средней тяжести.

МВД показало видео допроса убийцы из ТЦ в Краснодаре и раскрыло подробности
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Напомним, сегодня парень с мачете ворвался в краснодарский ТЦ West Mall. Перед тем как устроить резню, он привёл в действие самодельное взрывное устройство. Первым пострадал охранник на входе — ему нанесли ранение ещё до основной атаки. Жертвой нападения стала одна женщина. Задержанный 19-летний нападавший заявил, будто мстил людям, за то, что его всю жизнь обижают.

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Анастасия Никонорова
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