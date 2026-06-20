Губернатор Кондратьев уточнил данные о жертвах нападения в ТЦ в Краснодаре
Кондратьев: Женщина убита и ещё 5 человек ранены при нападении в ТЦ Краснодара
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал трагедию в торговом центре West Mall, где молодой человек напал на посетителей с ножом. Он подтвердил, что погибла женщина, ещё пять человек были госпитализированы.
«На место сразу выехали бригады скорой помощи. По предварительным данным, пострадали 5 человек. Сейчас им оказывают помощь медики в краевых и городских больницах», — пишет глава региона.
Правоохранительные органы выясняют мотивы и обстоятельства случившегося. Губернатор края выразил соболезнования близким погибшей. Он добавил, что состояние пострадавших оценивают как средней тяжести.
Напомним, сегодня парень с мачете ворвался в краснодарский ТЦ West Mall. Перед тем как устроить резню, он привёл в действие самодельное взрывное устройство. Первым пострадал охранник на входе — ему нанесли ранение ещё до основной атаки. Жертвой нападения стала одна женщина. Задержанный 19-летний нападавший заявил, будто мстил людям, за то, что его всю жизнь обижают.
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