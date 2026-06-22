Глава Тувы потребовал ужесточить охрану в детских лагерях после ЧП в «Орлёнке»

Руководство детского лагеря «Орлёнок» в Туве допустило серьёзные ошибки, а уровень безопасности там оказался крайне низким — именно поэтому мужчина смог напасть на отдыхающих, и пострадали 14 человек. Об этом в своём телеграм-канале заявил глава республики Владислав Ховалыг.

По словам руководителя региона, случившееся обсудили на аппаратном совещании. Он подчеркнул, что задержанного ждёт максимально строгая ответственность.

«Очевидны серьёзные ошибки со стороны руководства лагеря, контроль безопасности оказался на недопустимо низком уровне. Доверять безопасность детей безответственным людям мы не имеем права», — написал он.

Глава Тувы также сообщил, что во всех детских лагерях республики пройдут внеплановые проверки. Среди главных условий он назвал надёжную охрану по периметру, рабочее видеонаблюдение, исправные тревожные кнопки, полностью укомплектованные ночные смены и запрет на проход чужих людей. Кроме того, Ховалыг отдельно подчеркнул, что нужно продумать график регулярных полицейских обходов территорий. Ситуацию он держит под личным контролем.

Напомним, в ночь с 20 на 21 июня экстренные службы получили тревожный вызов: на режимную территорию детского учреждения проник гражданин в состоянии сильного алкогольного опьянения. По данному факту возбуждено уголовное преследование по статье о хулиганстве.