До 14 выросло число детей, пострадавших при нападении в тувинском лагере
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Количество пострадавших в результате нападения мужчины в детском оздоровительном лагере «Орлёнок» в Республике Тыва увеличилось до 14 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на следственное управление Следственного комитета по региону.
Ранее источники в правоохранительных органах сообщали о 13 пострадавших, а затем в региональном министерстве образования указывали, что травмы получили двое детей. Однако теперь в СК подтвердили новые данные: «От умышленных действий подозреваемого пострадали 14 детей, в отношении которых для установления тяжести вреда здоровью назначены судебно-медицинские экспертизы».
Напомним, в ночь на 21 июня в полицию поступил сигнал о том, что на территорию учреждения пробрался нетрезвый мужчина. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хулиганства. В министерстве образования республики сообщили, что злоумышленник напал на двух спящих детей.
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