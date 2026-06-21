Детский лагерь в Туве, где дебошир напал на детей, охранялся сторожами

В детском лагере «Орлёнок» на тувинском озере Чагытай разбираются в обстоятельствах ночного происшествия. Министерство образования республики уже проверило систему экстренного оповещения — устройство находится в полном порядке, его исправность подтвердили ещё 18 июня специалисты ФГУП «Охрана», сообщает пресс-служба ведомства.

В министерстве уточнили, что за безопасностью в лагере следят сторожа, включённые в штатное расписание. Сейчас на месте работает специальная группа сотрудников министерства, которая выясняет все детали и даёт оценку действиям персонала. О состоянии пострадавших ребят пока не сообщается.

Напомним, минувшей ночью в полицию поступил сигнал о том, что на территорию учреждения пробрался нетрезвый мужчина. Злоумышленник нанёс детям телесные повреждения и разгромил мебель. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хулиганства.