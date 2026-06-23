Ещё один лагерь Тывы подвергся нападению — внутрь проникли пятеро мужчин

В Тыве прокуратура начала проверку после сообщений о том, что в детский лагерь «Таёжный» в Барун-Хемчикском районе ночью могли проникнуть пятеро неизвестных мужчин, которые общались с детьми и осматривали их вещи. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

Поводом стали публикации в соцсетях, где родители воспитанников лагеря в городе Ак-Довурак рассказали о ночном инциденте с 21 на 22 июня. Дети сообщили, что на территорию лагеря якобы зашли пятеро мужчин. Они допрашивали несовершеннолетних, проверяли их личные вещи и карманы, после чего ушли, забрав часть имущества.

В прокуратуре подчеркнули, что в ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению законодательства о безопасности детей во время отдыха. Отдельно надзорное ведомство проверит действия или бездействие сотрудников лагеря и воспитателей, в том числе своевременность реагирования на ситуацию и оказания помощи.

В МВД по Тыве уточнили, что сообщение поступило от родителей одного из воспитанников лагеря «Таёжный». По информации полиции, неизвестные мужчины вели себя неадекватно и напугали детей. После их ухода один из воспитанников обнаружил пропажу мобильного телефона. На место происшествия выезжали сотрудники полиции. Пострадавших в результате инцидента не зафиксировано, однако сейчас проводится комплекс мероприятий по установлению и задержанию возможных нарушителей.