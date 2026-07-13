Отрицательное оздоровление: Дети массово отравились в спортивном лагере под Омском

В селе Красноярка в Омской области резко ухудшилось состояние воспитанников и сотрудников спортивно-оздоровительного лагеря «Динамовец». По факту случившегося возбуждено уголовное дело, сообщили региональные следственные органы.

«По предварительным данным, в период с 10 по 11 июля 2026 года несколько несовершеннолетних, отдыхающих в спортивно-оздоровительном лагере, а также работники персонала, почувствовали недомогание», — сказано в публикации.

При этом утверждалось, что деятельность организации была приостановлена, однако в региональном Минспорта опровергли эту информацию, заявив в беседе с NGS55.RU, что в лагере просто сократили смену из-за проблем с водопроводом.

«В настоящее время все неполадки уже устранены. Ребята заедут на следующую смену по графику — 18 июля», — уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, заболели девять детей. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь, угрозы их жизни нет. Роспотребнадзор и следователи взяли пробы, а прокуратура проверяет санитарные условия и организацию питания.

Ранее в Тверской области прокуратура начала проверку после госпитализации более десяти детей из палаточного лагеря «Вымпел-шторм». Несовершеннолетних доставили в инфекционное отделение с признаками вирусного заболевания.