Россиянам рассказали, как вернуть часть денег за отдых в детском лагере
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Родители вправе вернуть часть средств за детскую путёвку в лагерь, если программа отдыха включала обучение, спорт или лечебные процедуры. Данное заявление сделал в беседе с РИА «Новости» доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«Социальный налоговый вычет предоставляется за путёвки в случае прохождения образовательной программы, при наличии лечения или физкультурно-оздоровительных услуг. У организации должна быть лицензия на образовательную деятельность или оказание медицинских услуг», — сказал он.
Под образовательной программой подразумеваются профильные занятия. Например, языковые курсы или творческие мастерские. Балынин пояснил, что возместить налог можно только за саму программу, а расходы на питание и проезд ребёнка не учитываются. Обычный оздоровительный отдых без перечисленных компонентов не даёт права на вычет.
Для возврата налога потребуется подтвердить траты документально. Сделать это разрешается в текущем году через работодателя либо в следующем — через декларацию 3-НДФЛ или упрощённо в личном кабинете налогоплательщика.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что более 5,75 миллиона детей в России этим летом смогут провести каникулы в лагерях и санаториях. Глава государства отметил, что организация детского отдыха остаётся одной из приоритетных социальных задач. Власти планируют ежегодно наращивать количество ребят, получающих возможность поехать в детские центры или оздоровительные учреждения.
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