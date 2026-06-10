Почти 6 млн детей смогут отдохнуть этим летом в санаториях и лагерях

Свыше 5,75 миллиона детей в России смогут провести лето в детских центрах, лагерях и санаториях. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с правительством.

Президент отметил, что детский отдых остаётся одной из важных социальных задач. По его словам, власти намерены каждый год увеличивать число ребят, которые смогут поехать в лагерь или санаторий.

«Всего летом текущего года в детских центрах смогут отдохнуть свыше 5 миллионов 750 тысяч детей», — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что речь идёт не только об организации досуга, но и о полноценном восстановлении после учебного года.

«Ставим себе задачу, чтобы каждый год увеличивалось число детей, которые могли бы провести лето в санатории или детском лагере, полноценно отдохнуть, набраться сил», — отметил президент.

По словам Путина, расширение возможностей для детского отдыха должно идти ежегодно. Особенно важным направлением он назвал увеличение числа детей, которые смогут попасть именно в санатории.

Ранее в Госдуме раскрыли, кому положены бесплатные путёвки в детский лагерь. Для целого ряда семей путёвка обойдётся бесплатно или с серьёзной скидкой, нужно лишь знать о своих правах и не упустить момент.