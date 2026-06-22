От одежды до карманных денег: В Госдуме рассказали, что необходимо дать ребёнку с собой в лагерь

Сезон летнего отдыха в самом разгаре, и тысячи родителей по всей стране собирают чемоданы своим детям в лагеря. Вопрос, что положить в рюкзак, а от чего лучше отказаться, волнует многих. Депутат Государственной Думы Евгений Марченко поделился с Life.ru своими рекомендациями, основанными на личном опыте, — он сам провёл в пионерских лагерях всё детство.

Я всё детство провёл в пионерлагерях, откровенно скажу, каждую смену ездил. И сейчас, когда думаю, что нужно дать ребёнку, первое, что приходит в голову, — это одежда, это сто процентов. Дальше — средства гигиены: зубная паста, щётка, мыло Евгений Марченко депутат Государственной Думы

Относительно мобильного телефона Марченко отметил, что в его детстве стационарный аппарат на территории был, и проблем со связью не возникало. Однако современные реалии диктуют свои правила, поэтому, по его мнению, телефон ребёнку дать можно и даже нужно.

Что касается досуга, то книги, как правило, имеются в лагерной библиотеке, а спортивный инвентарь выдаётся на месте. Однако спортивную форму и кроссовки или кеды депутат советует брать с собой обязательно.

Документы — свидетельство о рождении или паспорт — обычно сдаются вожатым на хранение. Карманные деньги тоже не будут лишними: закон позволяет детям с восьми лет совершать мелкие покупки, и шоколадка или мороженое в буфете только поднимут настроение.

«А вот насчёт кремов от солнца, репеллентов от комаров и лекарств — честно, я не знаю таких деталей. Думаю, по идее, всё это должно предоставляться в лагере. Взрослому подростку лет 14–15 ещё можно доверить такие вещи, но маленькому разве дашь? Так что тут я бы положился на организаторов», — заключил парламентарий.

Ранее депутат Государственной Думы Анна Скрозникова заявила, что выбор детского лагеря сегодня требует от родителей большей внимательности, чем раньше: форматов стало больше, программы разнообразнее, а качество может заметно отличаться от учреждения к учреждению. По её словам, современный отдых детей сильно отличается от советской модели.