От «Артека» до современных лагерей: В ГД рассказали, как сделать правильный выбор для своего ребёнка

Выбор детского лагеря сегодня требует от родителей большей внимательности, чем раньше: форматов стало больше, программы разнообразнее, а качество может заметно отличаться от учреждения к учреждению. Об этом в честь дня рождения лагеря «Артек» рассказала Life.ru депутат Государственной Думы Анна Скрозникова, отметив, что современный отдых детей сильно отличается от советской модели.

В советское время детские лагеря, включая легендарный «Артек», были частью системы с едиными программами, распорядком — где, как в известном фильме, «бодры» надо было говорить бодрее, а «веселы» — веселее. Сегодня детский отдых стал разнообразным и персонализированным, ребёнок может выбрать смену — робототехнику, языки, спорт. Главное отличие в том, что лагерь перестал быть обязаловкой, «ссылкой на лето» и превратился в пространство для развития. Анна Скрозникова Депутат Государственной Думы

Тематические смены сейчас есть практически во всех лагерях, плюс внутри уже заложены программы дополнительного образования. По словам парламентария, хороших лагерей хватает в каждом регионе.

«Сфера детского отдыха — моя школа жизни. Я прошла путь от вожатой до руководителя сети оздоровительных лагерей. Знаю о работе коллег не с чужих слов», — отмечает чиновница.

Чтобы не ошибиться с выбором, родителям стоит проверить документы лагеря (лицензию и заключение Роспотребнадзора), промониторить, как там кормят, как организовано купание — например, есть ли бассейн. Современные лагеря всё чаще отказываются от «диких» пляжей в пользу чистых бассейнов. Это безопасно, экологично и ответственно. Также стоит заранее уточнить концепцию смены.

При этом важно знать, что дети-инвалиды, ребята из многодетных, малообеспеченных семей и семей участников СВО отдыхают полностью за счёт бюджета, включая проезд. В некоторых регионах малообеспеченные семьи могут получить частичную компенсацию стоимости путёвки. О льготах можно уточнить в соцзащите.

А ранее президент России Владимир Путин одобрил инициативу партии «Единая Россия» о дополнительном финансировании летнего детского отдыха для ряда льготных категорий. С предложением к главе государства обратился секретарь генсовета Владимир Якушев. Он попросил президента поддержать заранее согласованную с кабмином идею выделить на эти цели ещё три миллиарда рублей. По его расчётам, это позволит дополнительно отправить на оздоровление порядка 40 тысяч ребят уже в текущем году.