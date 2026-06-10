Путин поддержал выделение дополнительных 3 млрд рублей на летний отдых детей

Президент РФ Владимир Путин одобрил инициативу «Единой России» о дополнительном финансировании летнего детского отдыха для ряда льготных категорий. Об этом партийная фракция рассказала в своём Telegram-канале.

С предложением к главе государства на совещании с членами правительства обратился секретарь генсовета Владимир Якушев. Он попросил президента поддержать заранее согласованную с кабмином идею выделить на эти цели ещё три миллиарда рублей. По его расчётам, это позволит дополнительно отправить на оздоровление порядка 40 тысяч ребят уже в текущем году. В частности, это касается детей участников специальной военной операции, из многодетных семей, а также тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

«Конечно. Прошу Вас продолжать все эти усилия по важнейшим направлениям, о которых вы сейчас сказали», — ответил президент.

Ранее стало известно, что предстоящим летом различные детские центры, лагеря и санатории примут более 5,75 миллиона российских школьников. Такую цифру озвучил Владимир Путин. Глава государства назвал заботу о каникулах подрастающего поколения одной из ключевых социальных задач. Он заверил, что власти намерены из года в год наращивать количество ребят, обеспеченных путёвками в оздоровительные учреждения.