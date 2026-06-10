Путин заявил о развитии инфраструктуры детского отдыха в России

В России продолжают развивать инфраструктуру детского отдыха по всей стране. Глава государства Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что власти системно занимаются строительством новых лагерей и ремонтом уже действующих объектов.

Отдельной темой встречи стала организация отдыха и оздоровления детей во время летних каникул. В ближайшее время новые объекты детских лагерей откроют в Краснодарском крае и Липецкой области.

Путин напомнил, что с 2022 года в России действует отдельный федеральный проект по капитальному ремонту старых лагерей и строительству новых. По словам президента, этим летом в детских центрах смогут отдохнуть более 5 млн 750 тыс. детей.

А ранее Путин поручил организовать в детских лагерях тематические смены по русскому языку и литературе. Глава государства отметил, что с началом летних каникул многие детские оздоровительные лагеря всё чаще проводят профильные смены — например, географические, исторические и культурные. По его словам, программы, посвящённые русскому языку и отечественной литературе, тоже могут вызвать заметный интерес у детей, подростков, родителей и педагогов.