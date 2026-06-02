Путин поручил провести в детских лагерях смены по русскому языку и литературе

Президент России Владимир Путин поручил организовать в детских лагерях тематические смены по русскому языку и литературе. Об этом глава государства заявил в ходе заседания Совета по поддержке русского языка и языков народов РФ.

«Начались летние школьные каникулы. В последние годы все больше детских оздоровительных лагерей организуют тематические смены — географические, историко-культурные. Не сомневаюсь, что значительный интерес у детей и подростков, их родителей, учителей вызовут и смены, посвящённые русскому языку и отечественной литературе», — сказал российский лидер. Президент поручил заняться данным вопросом Министерство просвещения и Росмолодёжь.

Также в ходе заседания Владимир Путин обратил внимание на парадокс в отечественном образовании: русская филология в системе не имеет отдельного статуса и уравнена, например, с немецкой и английской. В связи с этим глава государства призвал российские ВУЗы открывать самостоятельные факультеты по данному направлению.