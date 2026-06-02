Путин призвал вузы открыть факультеты русского языка

В федеральных университетах должны появиться самостоятельные факультеты, посвященные русскому языку. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Заявление прозвучало на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки языка и народов России.

Президент обратил внимание на парадоксальную ситуацию: во многих учебных заведениях отечественная филология не имеет отдельного статуса. Она уравнена с немецкой, английской и другими дисциплинами в рамках общего подразделения.

Такое положение дел, по мнению главы государства, не соответствует статусу русского языка как одной из ключевых ценностей страны.

В качестве позитивного примера он привел Крымский федеральный университет имени Вернадского. Там профильный факультет появился в прошлом году.

«Рассчитываю, что примеру крымчан последуют и другие федеральные вузы», — сказал Путин.