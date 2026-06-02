ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июня, 13:17

Путин призвал вузы открыть факультеты русского языка

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В федеральных университетах должны появиться самостоятельные факультеты, посвященные русскому языку. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Заявление прозвучало на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки языка и народов России.

Президент обратил внимание на парадоксальную ситуацию: во многих учебных заведениях отечественная филология не имеет отдельного статуса. Она уравнена с немецкой, английской и другими дисциплинами в рамках общего подразделения.

Такое положение дел, по мнению главы государства, не соответствует статусу русского языка как одной из ключевых ценностей страны.

В качестве позитивного примера он привел Крымский федеральный университет имени Вернадского. Там профильный факультет появился в прошлом году.

Путин подчеркнул важность русского языка для международного сотрудничества
Путин подчеркнул важность русского языка для международного сотрудничества

«Рассчитываю, что примеру крымчан последуют и другие федеральные вузы», — сказал Путин.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Путин
  • Образование
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar