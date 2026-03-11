Путин подчеркнул важность русского языка для международного сотрудничества
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин направил поздравление участникам первой Министерской конференции Международной организации по русскому языку, отметив роль языка в укреплении сотрудничества между странами. Поздравительная телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.
«Знание русского… расширяет возможности для взаимовыгодных контактов в экономической, гуманитарной и многих других сферах», — говорится в телеграмме.
Ранее сообщалось, что в российских университетах скоро может появиться новая дисциплина. Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по разработке и изучению курса «Русский язык как государственный».
Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.