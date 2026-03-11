Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 марта, 08:34

Путин подчеркнул важность русского языка для международного сотрудничества

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин направил поздравление участникам первой Министерской конференции Международной организации по русскому языку, отметив роль языка в укреплении сотрудничества между странами. Поздравительная телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

«Знание русского… расширяет возможности для взаимовыгодных контактов в экономической, гуманитарной и многих других сферах», — говорится в телеграмме.

Тест: На эти вопросы по русскому языку на время запросто ответит любой семиклассник! А вы справитесь?
Тест: На эти вопросы по русскому языку на время запросто ответит любой семиклассник! А вы справитесь?

Ранее сообщалось, что в российских университетах скоро может появиться новая дисциплина. Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по разработке и изучению курса «Русский язык как государственный».

Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar