«Закон не запрещает, а помогает»: В Госдуме напомнили, как подростку с 14 лет найти летнюю работу

Подростки в России могут официально устроиться на подработку уже с 14 лет, но не куда угодно и не на любых условиях. Об этом в беседе с Life.ru напомнила депутат Госдумы Анна Скрозникова. По её словам, главное — труд должен быть лёгким, безопасным и не мешать учёбе, а для оформления достаточно письменного согласия одного из родителей.

Школьник может разносить листовки, работать курьером, помогать с озеленением, благоустройством, на ярмарках или вожатым-помощником. Но в места с риском для здоровья, ночные клубы, игорные заведения, а также в торговлю алкоголем, табаком и одурманивающими веществами несовершеннолетнего не допустят.

Рабочее время строго ограничено, причём в учебный год и на каникулах правила различаются. Пока идёт учёба, 14-летний подросток трудится не больше двух с половиной часов в день, а летом нагрузка может быть повыше — до четырёх часов. Ночные смены, сверхурочная работа и командировки несовершеннолетним недоступны. Перед выходом на работу подросток обязательно проходит бесплатный медосмотр за счёт работодателя, а отпуск у него даже длиннее, чем у взрослых, — 31 день. Анна Скрозникова Депутат Государственной думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне

По словам Скрозниковой, закон не запрещает подросткам работать, а ставит понятные границы. Первая подработка может дать чувство ответственности и первый опыт взрослой жизни, но только если она остаётся добровольным выбором ребёнка, не вредит здоровью и не мешает учёбе.

«Работа идёт на пользу ровно до тех пор, пока не мешает учёбе, не вредит здоровью и остаётся собственным выбором ребёнка», — резюмировала депутат.

Ранее детский омбудсмен Ольга Ярославская предложила разрешить подросткам подрабатывать уже с 12 лет. По её словам, с этого возраста школьники уже хотят летом заработать свою «копеечку», однако нынешнее трудовое законодательство не позволяет им этого сделать.